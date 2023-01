Papa Francesco: “Essere omosessuali non è un crimine", e condanna le leggi anti-gay nel mondo

Ascolta questo articolo

Papa Francesco si conferma come uno dei Papi più rivoluzionari e aperti della storia, condannando le leggi anti-omosessualità presenti in alcuni paesi del mondo ed invitando i vescovi cattolici ad accogliere i membri delle comunità LGBTQ+ nelle loro chiese. Papa Bergoglio ha parlato in una intervista con l’Associated Press,

“Essere omosessuale non è un crimine” ha affermato pontefice 86enne, definendo inoltre “ingiuste” le leggi che criminalizzano l’omosessualità . Secondo l’Human Rights Watch, almeno 67 paesi hanno leggi nazionali che criminalizzano le relazioni omosessuali tra adulti. Altri nove paesi hanno leggi nazionali che criminalizzano le forme di espressione di genere rivolte alle persone transgender e di genere non conforme.

“Siamo tutti figli di Dio, e Dio ci ama così come siamo“, ha detto Francesco, riconoscendo che ci sono vescovi cattolici che sostengono leggi che discriminano i membri della comunità LGBTQ+ o criminalizzano l’omosessualità, e chiedendo loro di riconsiderare la loro posizione. “Questi vescovi devono avere un processo di conversione“, ha detto, invitandoli a scegliere “la tenerezza, come Dio ha per ciascuno di noi“.

Sebbene il Papa abbia espresso il suo sostegno alla depenalizzazione dell’omosessualità, ha affermato di considerarla ancora un peccato. Ma, ha spiegato Francesco, non vuole che “peccato” e “crimine” siano sinonimi in relazione all’omosessualità. “Non è un crimine. Sì, ma è un peccato“, ha detto all’AP. “Va bene, ma prima distinguiamo tra peccato e crimine.È peccato anche mancare di carità gli uni verso gli altri”.

Il Pontefice, divenuto capo della Chiesa cattolica nel 2013, ha spesso rilasciato dichiarazioni a sostegno della comunità LGBTQ+. Nel 2020 ha affermato di sostenere le unioni civili per le coppie dello stesso sesso, una posizione che rappresenta una rottura con l’insegnamento ufficiale della Chiesa cattolica. Nello stesso anno, ha detto ai genitori di giovani appartenenti alla comunità LGBTQ+ che “Dio ama i tuoi figli così come sono“.