"Papa Francesco è un eretico": polemica sul parroco di Borgio Verezzi

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Personalmente, mi piace Papa Francesco: lo trovo un Papa moderno come necessario con i tempi di oggi: Papa Ratzinger non aveva lo stesso messaggio di apertura e trovo che sia fondamentale per mantenere i fedeli e per avvicinare le persone alla religione cattolica. Detto questo, anche se non fossero d'accordo, i parroci non possono permettersi di approfittare delle messe per attaccare il Papa: le persone non vengono a messa per ascoltare le idee personali dei preti.