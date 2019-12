Papa Francesco compie 83 anni. Mattarella: “Un esempio di pace”

Papa Francesco compie 83 anni oggi 17 dicembre 2019. Nato nell’ormai lontano 1936 a Flores, Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio è ormai per tutti Papa Francesco, un pontefice che ha da subito conquistato il cuore dei cristiani di tutto il mondo con la sua umiltà e il suo rispetto per i più deboli.

Per lui oggi gli auguri di buon compleanno da tutto il mondo, dalle congregazioni pastorali ma anche dai capi di stato. Non poteva mancare anche l’augurio del Capo di Stato italiano Sergio Mattarella, che ha definito il Pontefice argentino “un esempio per preservare la pace”.

Compleanno Papa Francesco: gli auguri di Mattarella

“L’incessante attività pastorale di Papa Francesco continua a sollecitare i popoli e le nazioni a superare le divisioni, a preservare la pace, a impegnarsi nel dialogo e nell’approfondimento delle ragioni dell’altro, a tutelare il pianeta gestendone saggiamente le risorse” queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per augurare buon compleanno a Papa Francesco.

Il Capo dello Stato ha voluto, inoltre, evidenziare il messaggio di fraternità e condivisione che Papa Bergoglio sta portando in tutto il mondo durante le sue visite pastorali, che cercano di rinsaldare i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato.

“In un contesto internazionale dove troppo numerosi permangono i motivi di preoccupazione per le tante tragedie e le iniquità che affliggono l’umanità, la ricorrenza del Santo Natale ci invita a ritrovare le giuste ragioni di speranza grazie a un messaggio universale di fraternità e di condivisione” prosegue il Capo di Stato.

Una grande dimostrazione di stima e rispetto da parte di Mattarella nei confronti di Papa Bergoglio che con la sua umiltà e semplicità ha in poco tempo conquistato il cuore di tutti, non soltanto dei fedeli ma anche dei maggiori esponenti politici che, come Mattarella, vedono in lui un esempio di pace e una speranza di fratellanza per il futuro.

“Con questi sentimenti – così conclude Sergio Mattarella – Santità, nella ricorrenza del Suo compleanno e in vista delle prossime festività natalizie Le rinnovo i più fervidi auguri di benessere personale e di feconda prosecuzione del Suo altissimo Magistero”.