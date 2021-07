Dopo la sua apparizione nel consueto appuntamento con l’Angelus, in piazza San Pietro, e dopo l’annuncio del prossimo viaggio apostolico, dal 2 al 15 settembre in Ungheria, dove incontrerà anche il Primo Ministro Viktor Orbam, Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Gemelli di Roma per un intervento già programmato.

Arrivato al nosocomio intorno alle 15 di ieri, ha trascorso la sua prima notte in ospedale tranquillamente. Stando al bollettino diffuso ieri, in tarda serata, “ha reagito bene”.

L’intervento

Il Papa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, eseguito in anestesia generale dal professor Sergio Alfieri, con l’assistenza del professor Luigi Sofo, del dottor Antonio Tortorelli e della dottoressa Roberta Menghi. L’intervento, non particolarmente complesso, è iniziato alle 18:30 ed è durato 5 ore. Attualmente si trova ricoverato al decimo piano del policlinico romano…lo stesso dove fu ospitato, per ben 7 volte, Giovanni Paolo II; la prima volta il 13 maggio di 40 anni fa, quando fu vittima dell’attentato in Piazza San Pietro.

Nel piccolo “appartamento”occupato dal Santo Padre c’è anche una cappella, letto, bagno, televisore, qualche strumento per misurare la pressione e altri parametri vitali. Un altro spazio è attrezzato con un piccolo salotto con una poltrona letto, un altarino con un crocifisso e un tavolino. La stanza del Papa ha grandi finestre e si affaccia sull’ingresso principale dell’ospedale.

Il corridoio di accesso è sotto controllo della Polizia di Stato Italiana, della Gendarmeria Vaticana e della Sicurezza del Policlinico. Da ieri pomeriggio, 2 infermieri del Vaticano assistono il Papa. Le parole diramate dagli ultimi bollettini trasmettono tranquillità ai tantissimi fedeli sparsi per il mondo, preoccupati per lo stato di salute del Santo Padre.

Per Bergoglio questo è il primo ricovero in ospedale da Papa, non contando l’intervento ambulatoriale per la cataratta, avvenuto nel 2019, in gran segreto alla Clinica Pio XI. La sua prima operazione risale all’età di 12 anni quando, a Buenos Aires, gli venne asportato il lobo superiore del polmone destro a causa di 3 cisti.