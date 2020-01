Papa Francesco: ciò che conta nella vita è il rapporto personale con Dio

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Ritagliare del tempo ogni giorno per la riflessione, secondo me, aiuta all'incontro con il Signore tanto promosso dal Papa nella sua riflessione di ieri. Fermarsi a riflettere ci aiuta a mettere i puntini sulle "i" o a toglierli per una vita più serena e pacifica. La fretta spesso ci costringe alla superficialità: fermarsi allora fa solo bene.