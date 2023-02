Papa Francesco: "attaccamento alle cose, sfiducia e potere, veleni del diavolo"

Ascolta questo articolo

Il diavolo, ha spiegato Papa Francesco, oggi, 26 febbraio 2023, non perde occasione per “creare divisione“, e nel Vangelo della prima Domenica di quaresima, Mt 4,1-11, leggiamo che ci prova anche con Gesù. “Da chi il diavolo vuole dividere Gesù?” è la domanda che apre la strada alla riflessione del Santo Padre.

Dopo il Battesimo al fiume Giordano, lo Spirito Santo, in forma di colomba, era sceso su Gesù e una voce aveva rivelato che Egli è “l’amato” del Padre. Le tre Persone divine – ha spiegato Papa Francesco – sono unite nell’amore. Così noi, grazie a Gesù, siamo resi partecipi di questo amore. Il diavolo, sempre pronto a dividere, cerca di distogliere Gesù dalla missione di unirci nell’amore.

I tre veleni del diavolo

Dopo quaranta giorni di digiuno Gesù, che condivide la nostra condizione umana, è debole, ne approfitta il maligno che cerca di paralizzarlo nel suo intento di unità. I veleni che il diavolo cerca di iniettare prendono consistenza nell’attaccamento, nella sfiducia e nel potere. Ricordiamo, ha affermato il Papa che le tentazioni di Gesù sono anche le nostre tentazioni. Il diavolo fa di tutto per dividerci dal Padre e dai fratelli e sorelle, percorso che porta alla solitudine e alla disperazione.

Il primo veleno lo rintracciamo nell’attaccamento alle cose e ai bisogni. “Hai fame, perché devi digiunare? Ascolta il tuo bisogno (…) trasforma le pietre in pane” ha pronunciato il Papa interpretando i pensieri che prendono forma quando si è tentati. Il secondo veleno riguarda la sfiducia: “Sei sicuro che il Padre voglia il tuo bene? Mettilo alla prova (…) Buttati giù…” in questo modo il maligno s’insinua nei pensieri ha affermato ancora Papa Bergoglio. Il terzo veleno lo ritroviamo nel potere ha detto il Papa: “Di tuo Padre non hai bisogno! (…)”.

“Gesù vince le tentazioni”

Il Maestro evita di discutere con il divisore e risponde con la Parola di Dio. Ricordiamo: “con il diavolo non si discute, con il diavolo non si dialoga!” ha affermato il Papa. Gesù, per ogni tentazione del diavolo, ha pronta la Parola di Dio che parla “di libertà dalle cose (cfr Dt 8,3), di fiducia (cfr Dt 6,16) e di servizio a Dio (cfr Dt 6,13)“. Così noi siamo invitati a non negoziare, a non discutere, a non trattare con il maligno, unico modo per sconfiggerlo è opporgli con fede la Parola di Dio. Solo così difendiamo “l’unità con Dio e tra di noi dagli attacchi del divisore“.