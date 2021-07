Papa Francesco: ancora qualche giorno al Policlinico Gemelli

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Per i bambini lo sport si confonde spesso con il gioco, una volta si vince e una volta si perde. Niente male. Poi crescendo s'insinua il desiderio di vincere, sempre. La gioia di stare insieme agli altri, di misurarsi, il gusto della sfida se non si primeggia prendono un sapore acerbo. Qui dovrebbe intervenire gli adulti, genitori e formatori, per condurre i propri ragazzi al vero significato dello sport.