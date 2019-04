Papa Francesco a Padova entro i primi mesi del 2020

La notizia che Papa Francesco visiterà Padova entro l’inizio del prossimo anno, 2020, è rimbalzata da Piazza San Pietro alle testate locali e sui social. Il sindaco della Citta, Sergio Giordani su Facebook ha affermato: “Sarebbe un meraviglioso dono alla città e noi ci faremo trovare pronti“.

Anche il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ha rilasciato una sua dichiarazione sulla possibile visita del Papa a Padova: “Papa Francesco ha espresso da tempo il desiderio e più recentemente l’intenzione di venire in visita a Padova“. L’ultima vista di un Papa a Padova risale al 1982. A settembre di 37 anni fa Papa Giovanni Paolo II si è fermato un giorno intero nella Città del Santo.

L’annuncio

La dichiarazione continua esprimendo felicità e gratitudine, sarebbe questo, secondo il Vescovo Cipolla, un grande dono per la “Chiesa di Padova e non solo“. Ha affermato anche di non avere una data precisa in cui questa visita potrà realizzarsi, ma di sicuro, come già aveva espresso il Sindaco Giordani ci troverà “pronti ad accoglierlo con gioia“.

L’annuncio è stato dato dai commentatori radiofonici Rai, ieri, domenica delle Palme, durante la trasmissione in diretta da piazza San Pietro. Da quanto si è appreso, in maniera non ufficiale, Papa Francesco visiterà Padova entro l’inizio del 2020. Il primo cittadino, Sergio Giordani, appresa la notizia ha postato su Facebook la gioia per il possibile evento e a quanti lo hanno letto è suonato come una conferma ufficiale.

I commentatori radiofonici subito dopo aver ricordato la visita del Papa a Napoli, prevista per il 21 giugno, hanno dato la soffiata: tra non molto dovrebbe essere ufficializzata anche la visita del Papa a Padova. Dalle prime indiscrezioni si deduce che il Papa Francesco, essendo devoto a Sant’Antonio, sicuramente farà una visita alla Basilica a lui dedicata; qualche voce lascia pensare che si recherà anche a far visita ai detenuti dei Due Palazzi e si fermerà a pranzo con loro. L’organizzazione e la sicurezza richiedono un po’ di tempo, pertanto si presume che la visita avverrà tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.