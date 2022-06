Papà 47enne annega per salvare le due figlie di 11 anni

Ascolta questo articolo

Come riportato dal sito de “La Repubblica edizione Bari” un papà di 47 anni è morto annegato in località Forcatella a Fasano, tra Torre Canne e Savelletri, per salvare la vita delle sue due figlie gemelle di 11 anni che rischiavano di annegare a causa del mare agitato.

L’uomo di nome “S.G.” è arrivato sul posto con la propria moglie e le due figlie per passare una giornata di totale relax. Secondo alcune fonti presente sul luogo la tragedia inizia quando il vento del maestrale inizia a soffiare sul posto, con le ragazzine che si trovavano già in mare e non riuscivano più a tornare a riva a causa delle onde.

In questa circostanza il padre non ci ha pensato due volte e si è tuffato immediatamente in mare per salvare la vita delle due 11enni, lottando con tutte le sue forze. Sempre secondo “La Replubbica” dopo aver nuotato per un po’ di tempo, riesce finalmente a portare le figlie sul bagnasciuga, ma l’uomo viene trascinato via dalla furia delle onde.

I bagnanti, appena lo hanno visto in difficoltà, si sono tuffati in mare per salvarlo: “Ma quando l’hanno raggiunto era ormai troppo tardi, il 47enne era già morto. L’hanno portato a riva ma per lui non hanno potuto fare nulla i sanitari del 118 che hanno provato invano a rianimarlo. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di tutta la famiglia. Probabilmente il 47enne ha avuto un infarto a causa dello sforzo ed è annegato, forse aveva ingerito troppa acqua nuotando. Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’accaduto”.

Tra l’altro, a causa del forte vento, a poca distanza da Forcatella, precisamente a Rosa Marina, un altro uomo ha rischiato la vita a mare. Fortunatamente in questo caso l’intervento di un bagnino è servito ad evitare un’altra tragedia in mare.