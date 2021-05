Paolo Rossi, l’indimenticabile Pablito, se n’è andato 5 mesi fa, lasciando all’interno del suo testamento, una richiesta particolare, rivolta alle moglie, per far felici le sue figlie più piccole. Paolo, campione nel gioco e nella vita quotidiana, ha voluto che ricevessero un mazzo di rose rosse e una dedica a suo nome ad ogni loro compleanno.

A svelarlo la moglie Federica Cappelletti, colei che renderà omaggio alla memoria e alla volontà del marito scomparso…un uomo premuroso, follemente innamorato della sua compagna e dei suoi tre figli, al punto da aver studiato un modo per star loro vicino anche oltre la vita terrena, facendo sentire la sua presenza.

La foto sul profilo Instagram

Sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da 30 mila followers, Federica ha postato uno scatto tenerissimo della figlia con un fascio di rose tra le mani nel giorno del suo nono compleanno, accompagnato dal biglietto: “Auguri principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà”. 9 rose, come i tuoi magnifici anni, rosse come l’amore che ti ha sempre unito a papa, così come ha chiesto di fare, così farò per il resto dei nostri compleanni insieme, prosegue Federica.

Una dedica toccante, un’iniziativa di un padre che, pur non potendo più essere fisicamente accanto alle sue figlie, condividendo le loro gioie, attraverso questo gesto di generosità, affetto e amore è stato e sarà comunque accanto ai suoi cari, come per il compimento dei 9 anni della sua figlia più piccola che ha pianto, commuovendosi.

Il campione di Spagna 82, pallone d’oro e volto simbolo del Lanerossi Vicenza e della Nazionale, è scomparso lo scorso 9 dicembre a causa di un tumore ai polmoni che non gli ha lasciato scampo. Pablito aveva 64 anni ed ha lasciato la moglie Federica e 3 figli: Alessandro, nato dal suo primo matrimonio, Sofia Elena di 9 anni e Maria Vittoria di 11.

Cinque mesi dopo quell’addio struggente, il compito di rispettare le ultime volontà di Pablito è toccato a Federica e al figlio maggiore Alessandro. Se quest’ultimo è un uomo adulto, capace di elaborare e superare la perdita di un genitore,la preoccupazione di Paolo era rivolta soprattutto al futuro delle sue figlie più piccole che, compleanno dopo compleanno, riceveranno un mazzo di fiori e un biglietto di auguri dal loro papà.