Pandemia, l’isolamento volontario degli hikikomori

Giacomo e Filippo sono solo due dei ragazzi italiani che hanno deciso volontariamente di autoisolarsi in casa, sono i cosiddetti hikikomori, termine che deriva dal giapponese e letteralmente vuol dire “stare in disparte, isolarsi”; non escono più di casa, ormai da quattro anni, sono emarginati volontariamente perchè non accettano la competizione impostagli dalla società, o per problemi familiari.

Marco Crepaldi, psicologo e fondatore dell’Associazione Hikikomori Italia spiega: “Molti hikikomori hanno vissuto un momentaneo sgravio di pressione durante la quarantena perché è venuta meno l’ansia di dover uscire e confrontarsi, Ma nel momento in cui la pandemia finirà, la distanza tra questi ragazzi e la società sarà ulteriormente marcata”. In Italia sono centomila, un esercito di giovani tra i 14 e i 30 anni.

In Giappone, dove il fenomeno è nato, sono oltre un milione. E lo psicologo spiega che la preoccupazione sarà maggiore dopo il lockdown, in cui si sarà un bisogno di uscire e non vedranno vie di uscita. Filippo, il ragazzo che non esce da quattro anni, ha abbandonato gli studi, dopo varie bocciature e si è ritirato dalla società all’età di 21 anni. Alla base, genitori separati e scarsa stima in se stesso, chiuso tutto il giorno nella sua cameretta, ha solamente una vita virtuale e nessuna vita sociale nella realtà.

Giacomo anche si basa sulla tecnologia, entrambi informati su tutto grazie alla lettura online, da cinque anni non ha più alcuna relazione sociale. Secondo lo psicologo, sono ragazzi che soffrono e rifiutano l’aiuto esterno perchè lo considerano ostile.

Secondo Edoardo Pessina, psicoterapeuta con i genitori, la pressione che i genitori imprimono sui figli li porta a questo atto di isolamento, per questo bisogna prima fare un lavoro sui genitori.

Molte volte i genitori sottraggono i computer ed i telefoni perchè i figli hikikomori vi passano tutto il giorno ma, secondo lo psicologo, la tecnologia è una conseguenza, e non la causa: “basti pensare che i primi hikikomori giapponesi, negli anni Ottanta, si emarginavano senza connessione internet” dichiara lo psicologo, che aggiunge: “In Italia si sta lavorando a progetti sperimentali in cui educatori professionisti, adeguatamente formati da psicologi, possano recarsi a casa dei ragazzi in isolamento sociale cercando di aiutarli direttamente a domicilio“.