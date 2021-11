Dolore a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, dove è morta una giovane ragazza di 23 anni a causa di un arresto cardiaco. Solo due mesi fa il fratello della giovane era morto, anche lui per infarto.

Vittoria Campo è morta presso L’ospedale Ingrassia di Palermo. Una storia atroce che si è accanita sulla famiglia palermitana residente a San Martino delle Scale.

La vicenda

Tragedia a San Martino delle Scale dove è morta una giovane di 23 anni a causa di un arresto cardiaco. Due mesi fa il fratello della giovane era morto, anche lui per un arresto cardiaco.Vittoria Campo è morta all’ospedale Ingrassia di Palermo. Un destino atroce che colpisce la famiglia residente a San Martino delle Scale.

Nelle scorse settimane era morto il fratello Alessandro. Il giovane venne trovato morto in un appartamento di Favignana. Vittoria avrebbe avvertito un malore per ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però i medici non sono riusciti a salvarla.

Vittoria era una giovane calciatrice di 23 anni. La ragazza non aveva mai avuto problemi di salute e da piccolissima aveva sempre praticato il calcio.A settembre, il fratello Alessandro Campo, che era a Favignana per un lavoro stagionale, venne ritrovato morto e fu disposta l’autopsia sul corpo.

Era riverso sul letto, proprio dove lo avrebbe lasciato il compagno di appartamento prima di uscire da casa. Gli amici che poco prima erano con lui raccontarono che Alessandro, che qualche giorno prima aveva ricevuto la somministrazione del vaccino, si sentiva poco bene e aveva deciso di andare a riposare nella sua stanza dove è poi morto. I soccorsi non hanno potuto fare nulla oltre a constatare il decesso. La Procura ha disposto l’autopsia al fine di capire perché il ragazzo è morto. Sul corpo di Campo non sarebbero stati presenti evidenti segni di violenza.