Quella che arriva da Palermo è una notizia che deve fare riflettere tutti noi sulla pericolosità del coronavirus Sars-CoV-2. Dall’ospedale pediatrico Di Cristina giunge infatti la notizia che un neonato di 2 mesi e un bimbo di 9 anni sono ricoverati in gravissime condizioni dopo aver contratto il Covid-19 in famiglia. Le autorità precisano che entrambi hanno problemi di salute pregressi. Il neonato sarebbe nato da una madre risultata positiva al virus, per cui è stato trasferito presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Cervello.

Al momento non è dato sapere se i piccoli siano stati contagiati dalla variante “Delta” del Covid, questo in quanto è ancora in corso il sequenziamento dei loro tamponi. In Sicilia, tra l’altro, la mutazione in questione ha già provocato la prima vittima: si tratta, secondo quanto spiega Fanpage, di un 60enne di Marsala che aveva fatto solo la prima dose di vaccino. Per questo le autorità sanitarie continuano a dire che bisogna vaccinare con la seconda dose quanta più gente possibile nel giro di poco tempo.

Marilù Furnari: “I bambini si ammalano”

“Purtroppo ci stiamo occupando di due casi gravi. Anche i bambini si ammalano. È quindi necessario, se i piccoli sono al di sotto dei dodici anni, che i familiari si vaccinino” – così ha detto la dottoressa Marilù Furnari, responsabile della direzione medica dell’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

La professonista ha spiegato che la vaccinazione di massa resta al momento l’unica arma che abbiamo per combattere la pandemia e uscire dall’emergenza sanitaria. “Oltre agli anziani si devono vaccinare i ragazzi per poter andare a scuola in sicurezza” – così chiude il suo intervento la dottoressa Furnari.

Intanto la Sicilia potrebbe rischiare di passare in zona gialla nelle prossime settimane, se non addirittura nei prossimi giorni. Nell’isola ieri le nuove infezioni sono state 386, con un indice di positività del 4%. Da domani 18 luglio entrerà in vigore la zona rossa a Gela, come già accaduto al comune di Mazzarino e a quello di Piazza Armerina. Sul fronte ospedaliero c’è la risalita dei ricoverati che sono adesso 167, sei in più rispetto a ieri, di cui 23 in terapia intensiva.