I carabinieri di Bagheria, in provincia di Palermo, hanno tratto in arresto in queste ore un giovane di 31 anni residente a Santa Flavia. Il ragazzo, che soffrirebbe anche di patologie psichiatriche, è accusato di aver soffocato e ucciso il padre di 72 anni con un cuscino. Il dramma si sarebbe verificato nella giornata di sabato 22 maggio. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato proprio il 31enne, il quale aveva riferito ai sanitari di aver trovato il padre senza vita.

In un primo momento si pensava che l’anziano fosse morto soffocato nel sonno, ma i sanitari si sono insospettiti, per cui hanno chiesto l’aiuto dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno quindi provveduto ad effettuare dei rilievi tecnici sul luogo dell’accaduto, mentre il medico legale ha analizzato la salma del 72enne. Da lì si è appunto scoperto che l’uomo fosse stato ucciso. A questo punto il figlio è stato condotto in caserma per essere interrogato. La comunità di Santa Flavia è rimasta sotto shock per quanto avvenuto.

Giovane portato in carcere

Il 31enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Termini Imerese, dove si trova tutt’ora. “Gli elementi indiziari raccolti nei confronti del giovane hanno determinato l’emissione della misura cautelare da parte del giudice” – così fanno sapere gli investigatori dell’Arma. Il figlio della vittima è accusato di omicidio aggravato.

La salma dell’anziano è stata portata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo in modo che possa essere effettuati l’autopsia. Al momento non sono note le cause del perché il figlio abbia agito in questa maniera nei confronti dell’anziano padre. Padre e figlio convivevano nella stessa abitazione a Santa Flavia.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente altri dettagli su quanto avvenuto in Sicilia. Il dramma, come già detto, ha sconvolto l’intera comunità. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, preferiamo non riportare le generalità della vittima e del figlio. Non ci resta quindi che attendere ulteriori riscontri investigativi.