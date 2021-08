Un uomo è stato trovato cadavere questa mattina a Palermo, precisamente in via Conte Federico, nel rione Brancaccio. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, il corpo della vittima giaceva su un divano abbandonato in strada. A notarlo sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente dato l’allarme. La vittima è stata identificata nel 49enne Sergio Campanella. L’arteria stradale dove è stato trovato il corpo dell’uomo costeggia l’autostrada Palermo-Catania.

Campanella era originario di Misilmeri, cittadina situata sempre in provincia di Palermo. Al momento non sono note le cause del suo decesso. Sul posto, nei momenti immediatiamente successivi alla scoperta del cadavere, sono intervenuti i carabinieri del capoluogo siciliano unitamente al personale del 118. I medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Sul caso indagano i militari dell’Arma, che vogliono vederci chiaro su quanto avvenuto.

Nessun segno di violenza

Sul corpo della vittima non è stato trovato nessun segno di violenza. Sul luogo del fatto di cronaca è intervenuto anche il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Palermo: il magistrato ha disposto che sul corpo dell’uomo venga effettuata una autopsia. Sarà questo esame a chiarire le circostanze del decesso del 49enne.

Inoltre, sempre da quanto si apprende dagli inquirenti, l’auto dell’uomo sarebbe stata trovata poco lontano, in via Giovanni Di Stefano. Chi indaga propende per l’ipotesi che il 49enne avrebbe utilizzato il veicolo proprio per raggiungere quella zona di Palermo. Il rione Brancaccio è una delle zone più note di Palermo, che si trova all’estrema periferia sud della città.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto a Palermo in queste ore. Le indagini continuano spedite. Sul caso non resta quindi che attendere eventuali e nuove informazioni da parte degli inquirenti, che mirano a risolvere il giallo.