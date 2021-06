Non pagava da diversi mesi le mensilità dell’affitto, per questo il proprietario di un appartamento situato in via Roccazzo a Palermo, nelle scorse ore ha avuto un violentissimo diverbio con il coinquilino a cui aveva affitatto l’immobile. Durante l’alterco, però, ha estratto una pistola, sparando all’indirizzo dell’affittatario. Quest’ultimo è rimasto ferito, anche se pare in maniera non grave. Ad assistere alla scena c’era anche il padre della vittima, che è stato colto da un malore.

I vicini, avendo visto quanto successo, si sono precipitati per difendere padre e figlio, e hanno cominciato a picchiare il locatore. Prima che la situazione potesse degenerare sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno pensato prima a placare gli animi, poi hanno ascoltato i testimoni per ricostruire quanto accaduto. Le generalità della persona ferita, di suo padre e dell’aggressore non sono state rese note per motivi di privacy.

Indagini in corso

Sul caso adesso sono in corso le relative indagini da parte della Squadra Mobile di Palermo. Si deve capire per bene, infatti, quali siano stati i motivi che hanno portato ad agire in questa maniera così violenta il proprietario dell’appartamento. Sul posto sono intervenute ben tre ambulanze, che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale.

Un mezzo del 118 ha trasportato l’affittuario presso l’ospedale Civico, mentre il padre della persona raggiunta dai colpi d’arma da fuoco e il proprietario dell’appartamento sono stati portati al Policlinico. Tutti loro non rischierebbero assolutamente la vita. Tanto lo spavento tra i condomini che hanno assistito alla scena.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo increscioso episodio avvenuto a Palermo. La notizia si è sparsa immediatamente in tutta la città, destando sgomento tra gli abitanti. Fortunatamente non ci sono state altre gravi conseguenze, ma il caso sarebbe potuto finire in tragedia.