Palermo, rischia lo schianto contro le barriere antisfondamento a causa di un malore

Il fatto è accaduto a Palermo, proprio davanti alla Cattedrale in Corso Vittorio Emanuele. I testimoni hanno raccontato che l’auto, una Fiat 500 XL, è riuscita a fermarsi a pochi centimetri dalle barriere che delimitano l’accesso al percorso pedonale.

Al volante dell’auto c’era un ragazzo che, a seguito dell’accaduto è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici. La sua identità non è stata resa nota. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe accusato un malore perdendo il controllo della propria vettura. L’auto era dotata di cambio automatico e il freno d’emergenza, riconoscendo l’ostacolo, avrebbe rallentato la macchina giusto in tempo per evitare una strage.

Le dinamiche

L’automobilista a causa del malore non sarebbe riuscito a togliere i piedi dai pedali in tempo; l’auto, di conseguenza, ha spostato le barriere che delimitano il traffico pedonale di pochi centimetri. A disinserire la chiave dal cruscotto è stato un vigile urbano.

Un testimone che aveva visto solo le fasi finali della vicenda ha raccontato che l’auto emanava una forte puzza di bruciato e a seguito di numerose segnalazioni sarebbe giunta un’autombulanza che ha portato il ragazzo in ospedale. La polizia municipale, al momento, è al lavoro per fare chiarezza sulle dinamiche dei fatti.

Il comandante dei vigili urbani, Gabriele Marchese afferma che, grazie al lavoro dei vigili urbani, è stata impedita una vera e propria strage; inoltre, coglie l’occasione per sottolineare che il compito dei vigili non è solo fare multe ma è soprattutto garantire la sicurezza dei cittadini. Invita, quindi, i cittadini a non considerare i vigili urbani come nemici.