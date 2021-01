Sono trascorsi diversi giorni da quel maledetto 19 gennaio, quando i genitori della povera Antonella Sicomero hanno ritrovato la loro bambina, di soli 10 anni, priva di sensi e agonizzante, dopo una presunta sfida di soffocamento estremo su Tik Tok. Ora, dal quotidiano La Repubblica trapelano delle indiscrezioni molto forti.

E’ la sorella minore della vittima, ad aver riferito agli inquirenti, seppure in maniera confusa, con il supporto di uno psicologo, un particolare: sua sorella Antonella, prima del tragico epilogo, avrebbe provato a stringersi una cintura attorno al collo proprio davanti ai suoi occhi, anche se, in quel caso, il tentativo era svanito nel nulla e Antonella non ne avrebbe più parlato. Insomma, dal racconto, emerge una triste e inquietante verità.

Il racconto della sorellina di Antonella Sicomero

La sera del 19 gennaio, la bambina aveva detto ai genitori: “Antonella ha fatto il gioco dell’asfissia”. E’ a quel punto che gli investigatori hanno iniziato a lavorare, indagando sul mondo delle sfide social estreme. Il cellulare di Antonella, sbloccato dalla polizia postale di Roma, rispedito a Palermo, non ha rivelato nulla di particolare.

Dallo sblocco sono emersi sono messaggi innocenti inviati alle amichette e dei video che la piccola, che sognava di diventare la star, la regina di Tik Tok, avrebbe caricato, in un secondo momento, sulla piattaforma social che tanto amava.Ma chi può averla contattata per proporle quella sfida? Questa è la domanda che attanaglia il papà della vittima e, proprio su questa ipotesi stanno indagando, da giorni, le procure guidate da Francesco Lo Voi e Massimo Russo, che hanno aperto 2 fascicoli per istigazione al suicidio contro ignoti.

Fino al 15 febbraio, in base a quanto deciso dal Garante della privacy, resta il blocco Tik Tok per gli utenti che non abbiano confermato la loro età. Intanto gli accertamenti sulla morte di Antonella proseguono.