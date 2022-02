Una vera e proprio aggressione in piena regola quella andata in scena presso l’hub vaccinale di un centro commerciale di Palermo, struttura situata nel quartiere Borgo Nuovo. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una baby gang composta da 5-6 ragazzi si è recata presso il sito vaccinale cominciando a buttare in aria tutte le schede di anamesi che i pazienti devono compilare prima di poter essere sottoposti alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.

Alcuni testimoni hanno raccontato alle autorità quanto accaduto. In pochissimo tempo la situazione è degenerata, in quanto uno degli operatori presso il centro, un giovane volontario dell’organizzazione “Città di Godrano”, è stato aggredito dalla gang con insulti, spintoni e sputi. Sul posto è immediatamente accorsa la sicurezza del centro commerciale, che ha provveduto ad avvisare le forze dell’ordine, giunte sul posto in pochissimo tempo.

Indagini in corso

La banda di teppisti ha creato anche dei danni alla struttura, in quanto ha ribaltato la postazione in plexiglass dove prestava servizio l’operatore, cercando anche di distruggere l’intero box informazioni. Come già detto il personale della sicurezza in servizio presso il centro commerciale ha evitato il peggio.

Le forze dell’ordine in queste ore stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella struttura commerciale per poter identificare i ragazzini autori di cotanta devastazione. Per loro ci potrebbero essere serie conseguenze anche sul piano penale. Piena solidarietà al volontario è arrivata dalle autorità cittadine.

“L’episodio lascia l’amaro in bocca soprattutto perché alcuni giovani non capiscono il lavoro che c’è dietro a tutto ciò in questo particolare momento della nostra realtà” – questo il commento del direttore del centro vaccinale, Francesco Cascio. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio. Si attendono quindi eventuali ed ulteriori informazioni da parte delle forze di polizia preposte alle indagini.