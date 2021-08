Un dramma assurdo si è verificato nella notte appena trascorsa a Palermo, precisamente nella zona del mercato della Vucciria, in via Coltellieri. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, infatti, una giovane donna di 33 anni è stata trovata senza vita in casa. La vittima aveva un filo elettrico di una ciabatta multiprese attorcigliato attorno al collo. A fare la macabra scoperta è stato intorno alle ore 2:00 della scorsa notte il suo compagno, che era appena rientrato.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri di Palermo, che hanno eseguito i rilievi del caso. Per la vittima purtroppo non vi era già più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Tutte da chiarire le cause della morte della donna. Dalle prime ipotesi che trapelano dagli inquirenti, pare si tratti di un gesto volontario. Fanpage riferisce che in casa sia stato trovato anche un bigliettino, ma tutte queste circostanze andranno chiarite per bene dalle indagini. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Palermo ha stabilito che sul corpo della giovane dovrà essere effettuata una autopsia.

Nessun segno di violenza

Gli inquirenti sul corpo della 33enne non hanno trovato nessun segno di violenza. Le prime risposte alle domande degli investigatori dovrebbero arrivare dall’autopsia sul cadavere della giovane. Solo i risultati post mortem potranno confermare le circostanze che stanno emergendo in fase di indagine.

La notizia ha sconvolto la città di Palermo e lo stesso rione della Vucciria, una zona storica del capoluogo siciliano. Quando è stata trovata, la donna era distesa per terra. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le sue generalità non sono state rese note, questo anche per proteggere il compagno e i suoi famigliari.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Sicilia. Nel frattempo le indagini degli investigatori continueranno, questo in modo da chiarire per bene sia le cause del decesso della donna, sia le circostanze in cui il dramma è maturato.