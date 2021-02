Salvatore Baglione, 37 anni, che domenica 7 febbraio ha massacrato con circa 10 coltellate la moglie Piera Napoli, ha detto: “L’ho uccisa dopo che mi ha detto di non amarmi più”.

Quasi contestualmente all’omicidio, l’uomo ha pubblicato su Facebook una doto dell’attore Robert De Niro, con la frase: “Il rispetto, gran bella parola…peccato che non tutti ne conoscano il significato”. Poi, dopo aver massacrato la moglie, si è presentato dai carabinieri con una valigia e ha detto: “Ho ammazzato mia moglie”.

Il racconto dell’omicida

Baglione ha raccontato che la moglie lo tradiva da qualche mese e che proprio domenica (giorno in cui l’ha uccisa), gli aveva detto di non armarlo più. Sono bastate queste parole affinchè massacrasse Piera, sferrandole numerose e ripetute coltellate con un’arma con una lama di 20 cm, mentre era seduta sul water, in bagno.

L’ha colpita 10 volte, al volto, alla testa, al tronco, raccontando di aver avuto un raptus , di aver perso la testa per gelosia. Dopo aver ucciso la moglie, intorno alle 9:30 di domenica, l’ha coperta, si è lavato, cambiato, ha svegliato il figlio maggiore e, insieme ai due gemelli, l’ha accompagnato dalla nonna.

In seguito ha preparato tutto l’occorrente per la sua inevitabile permanenza in carcere e ha confessato alla stazione Uditore dei carabinieri, dicendo: “Ho agito solo per gelosia, perchè da circa 4 mesi c’erano discussioni con mia moglie dovute a una sua relazione extraconiugale. Stamattina mi ha detto di non amarmi più”.

E’ in questo modo che si è consumato l’ennesimo femminicidio in Italia. Piera Napoli avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 8 marzo ma se ne è andata via per sempre, per mano di chi diceva di amarla, lasciando 3 figli minorenni. Il suo cuore ha smesso di battere in un palazzina all’interno di un residence nel quartiere di Cruillas, ai margini di Palermo.