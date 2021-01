Palermo, Candida muore di parto assieme al bimbo, i genitori: "vogliamo sapere cosa è successo davvero"

Duplice tragedia a Palermo. La 39enne Candida Giammona è morta dopo un parto cesareo d’urgenza e, allo stesso orario, in un altro ospedale, è deceduto il piccolo che aveva appena dato alla luce…tutti e due si sono spenti alle 12:40 di domenica.

Come si vede dall’ultimo selfie che la futura mamma aveva inviato ai familiari, la donna appare radiosa di poter finalmente stringere tra le sue braccia il suo adorato bambino.

L’accaduto

Dalle ricostruzioni della stampa locale, Candida è arrivata alla Clinica Candela di Palermo venerdì mattina, ed aveva già completato le 39 settimane. Dopo 16 ore di ricovero, la stimolazione del parto e un cesareo d’urgenza, la donna è stata trasferita d’urgenza al reparto di Ginecologia dell’ospedale Buccheri la Ferla di Palermo.

All’arrivo del nosocomio, era in arresto cardiaco ma, dopo un’ora di manovre, il suo cuore è ripartito. Le condizioni, però, erano troppo gravi e Candida non ce l’ha fatta. I genitori non sanno nulla neanche sulla morte del piccolo Leon (così si sarebbe dovuto chiamare il nuovo arrivato), tanto che la mamma della vittima, Maria Alaimo, disperata, si chiede perchè, se l’utero di sua figlia è scoppiato, non lo hanno asportato direttamente al momento del parto. Perchè Candida è morta?

La donna racconta di essere rimasti per una notte intera davanti alla clinica, senza che nessuno comunicasse loro qualcosa, fino a che un medico le ha consegnato un borsone della figlia e poco dopo Candida, già morta, è stata caricata su una barella in ambulanza.Questa è la triste storia di due morti al momento del parto nel 2021, la storia di Candida e del suo Leon. Candida era sposata e già mamma di una bimba di 2 anni, oltre che una grande appassionata di moto. Non si sa nulla sui funerali che verranno celebrati dopo l’autopsia e il dissequestro delle salme.