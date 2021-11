Una bimba di soli 4 mesi è stata abbandonata all’ospedale dei Bambini di Palermo perchè positiva al Covid. La notizia fece il giro d’Italia, fino ad arrivare alla coppia che ha scelto di accoglierla e crescerla.

La bimba è riuscita a guarire senza complicazioni ed è stata affidata ad una famiglia sulla quale il tribunale per i minorenni ha mantenuto il massimo riserbo che ha cercato, in tutti i modi, di colmare tutte le sue mancanze.

L’accaduto

I palermitani hano cercato di colmare i vuoti della piccola con donazioni, giocattoli e persino con tutine cucite a mano dalle mamme del gruppo social “Mammucche”. In questo modo, il primo Natale trascorso da sola dopo l’abbandono, avvenuto nell’ottobre 2020, è stato un pò meno amaro.

Le donazioni, per il Natale, furono talmente tante che, in quell’occasione, fu necessario fermare le adesioni. Tanti vestiti e giocattoli sono stati distribuiti agli altri bambini delle case famiglia. Dopo quasi 1 anno, la piccola Sara (nome di fantasia) è stata affidata a una famiglia che si prende cura di lei. Ora ha 1 anno e 4 mesi, parla, cammina, è felice accanto alla sua nuova mamma ma deve fare i conti con una guerra giudiziaria. Si perchè la piccola è contesa tra la mamma biologica che si è opposta all’affidamento, e la coppia che si sta prendendo cura di lei amorevolmente.

La madre biologica ha detto a Repubblica il 6 gennaio scorso: “Avevo affidato la piccola a mia cognata perchè dovevo tornare in Romania da mia sorella che stava morendo. Ora rivoglio Sara con me perchè è mia figlia”. Il 15 dicembre la donna era stata arrestata a Catania per abbandono di minore. Ora è il giudice del tribunale dei minori ad essere chiaamto a decidere sul futuro della piccola Sara. La madre naturale chiede il ricongiungimento, mentre la sua nuova famiglia ha già chiesto l’adozione.