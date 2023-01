Ascolta questo articolo

Sono sempre di più, al giorno d’oggi, le violenze e gli episodi di bullismo che compiono i giovani. A volte, questi atti sfociano per gelosia o anche per una occhiata a una ragazza che scatena la violenza e le botte selvagge. L’ennesimo caso ha per protagonista degli adolescenti dove una ragazza è incitata dagli amici a picchiare la compagna. Come succede spesso, il video è ripreso e postato sui profili social.

Gli altri amici presenti, anziché fermare questa violenza, sono ancora più fomentati nel cercare di incitarla a proseguire con commenti del tipo “Dalle i calci in testa”. Sono solo alcuni dei frammenti del video di una aggressione avvenuta nel capoluogo siciliano ai danni di una adolescente che è trascinata in strada dove viene picchiata in modo violento.

Una aggressione avvenuta a pochi passi dall’istituto alberghiero di Corso dei Mille dove si pensa che le due ragazze studino, anche in base alle informazioni riportate da Palermo Today che ha raccolto la notizia. Alcuni presenti intorno alla scena provano a fermare l’assalitrice, mentre altri incitano a continuare con le botte.

Una scena che ha luogo, in un primo momento, davanti alla farmacia con i due farmacisti che provano a calmare gli animi. Uno dei due farmacisti domanda all’assalitrice di fermarsi, di evitare questa violenza, ma l’adolescente risponde a tono invitandolo a occuparsi dei fatti propri.

Passano pochi secondi e la giovane afferra la vittima per i capelli e la trascina in strada. A quel punto, notando cosa stava accadendo, alcuni ragazzi si fermano per vedere cosa succede, mentre gli adulti, senza riuscire, tentano di fermare il tutto. Alcuni la incitano a continuare, mentre altri implorano di smetterla. Alla fine, l’assalitrice si arrende grazie a un ragazzo che riesce a trascinarla via, mentre la vittima rimane a terra dolorante a causa delle botte.