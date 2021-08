Palermo, 25enne scomparso: ritrovato il corpo in mare

E’ stato ritrovato in mare il corpo di Alfredo Pezzino Rao, il giovane di 25 anni che era scomparso da due giorni dal capoluogo siciliano. Le forze dell’ordine e gli uomini della Guardia Costiera hanno perlustrato tutto il territorio della provincia senza sosta. Nella giornata di ieri era stata rinvenuta la macchina del ragazzo in località Barcarello.

Cos’è successo ad Alfredo? Gli inquirenti stanno cercando di dare una riposta a questa domanda. Stando alle ricostruioni fatte dalle forze dell’ordine degli ultimi movimenti del 25enne, si apprende che il ragazzo sarebbe uscito di casa e preso la sua macchina prima di sparire nel nulla. Da due giorni, infatti, la famiglia non aveva più sue notizie.

Dopo una giornata di totale silenzio, a mettere in allarme i genitori è stato il fatto che il figlio non avesse fatto rientro a casa per la notte.Il dettaglio è bastato per far scattare le ricerche. Alfredo è stato cercato dai vigili del fuoco inizialmente da Barcarello, la località balneare dell’hinterland palermitano dove è stata ritrovata l’auto del giovane.

Poco distante, sulla spiaggia, è stato ritrovato lo zaino con le pinne da sub. Il ragazzo sembra si sia lanciato in acqua proprio da quella spiaggia. Alfredo era solito infatti fare delle lunghe nuotate. Non sono ancora chiare le cause del decesso, forse un malore improvviso. Ad occuparsi delle ricerche in quel tratto di mare sono stati i sommozzatori, che hanno attenzionato i fondali alla ricerca di nuovi elementi utili per la ricotruzione dei fatti.

Subito dopo la scomparsa del giovane, i genitori avevano lanciato numerosi appelli sui social per rintracciare il figlio. In tanti hanno raccolto il messaggio e condiviso sui propri account, per viralizzare quanto più possibile la notizia della scomparsa del giovane. Un utente social, che con tutta evidenza conosceva bene il 25enne, ha definito Alfredo un ragazzo molto sensibile.