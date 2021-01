Palagiano, morto a 42 anni Giuseppe Laterza: era il re del gelato e della pasticceria made in Italy

Giuseppe Laterza, 42 anni, si è spento dopo una lunga lotta contro un tumore. Era il re del gelato e della pasticceria made in Italy, colui che sapeva esaltare i prodotti della sua terra, la Puglia, come gli agrumi, trasformandoli in gusti, come il gelato alle clementine o i panettoni con albicocche e paste di mandorle, spediti negli Usa.

Laterza era apparso in tv a Linea Verde su Rai 1 ed era stato notato da Alessandro Borghese, che lo aveva scelto per il suo “Alessandro Borghese Kitchen &Sound Ice Cream”, occasione in cui Giuseppe gli aveva proposto il gusto pane, burro e marmellata con crostino.

La sua storia

Giuseppe Laterza aveva ereditato il bar Mincuccio a Palagiano, in provincia di Taranto, dal suo papà Domenico, che gli aveva insegnato tutti i segreti del mestiere che faceva da quando aveva 12 anni. Il bar è un’istituzione, un punto di riferimento per gli amanti del dolce e del gelato fatto come si deve, tanto da conquistare New York.

Il Sindaco di Palagiano, Domenico Pio Lasigna, ha detto: “Mancano le parole, manca il fiato. Ti dedichiamo i segni che lasci, perchè possano continuare a raccontare l’uomo che sei stato. Nulla finisce per sempre Caro Giuseppe. Il tuo ricordo resterà impresso nelle nostre vite. La comunità di Palagiano ti resterà grata per quanto hai saputo fare per noi”.

Anche la Compagnia Gelatieri, che riunisce i migliori gelatai d’Italia, ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio per Giuseppe, definendo un grande e talentuoso professionista, una persona che ha affrontato con grande coraggio e dignità le prove che la vita gli ha posto davanti senza mai darsi per vinto, mandando le loro preghiere e un grande abbraccio alla moglie del pasticcere, Marilù e ai suoi figli. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, dove Giuseppe Laterza è descritto come una persona eccezionale, un grande uomo, gentile, educato, con un sorriso contagioso.