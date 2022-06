Padre Pio: la notizia ha sconvolto tutti i fedeli. Ecco cos’è successo

Ascolta questo articolo

I fedeli di tutto il mondo conoscono sicuramente Francesco Forgione, al secolo noto come Padre Pio. Si tratta di una delle figura più importanti che la cristianità abbia mai avuto, nato a Pietrelcina il 25 maggio del 1887 e deceduto a San Giovanni Rotondo, nel foggiano, il 25 settembre del 1968. Nel corso della sua grande opera di carità e misericordia verso il prossimo, Padre Pio si è reso protagonista di importanti episodi e miracoli che ne hanno accresciuto la santità.

Il frate, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è stato anche un importante mistico: il presibitero, infatti, è stata una delle poche personalità al mondo, dopo San Francesco di Assisi e la compianta Natuzza Evolo (deceduta negli ultimi anni) ad avere le stigmate, ovvero Padre Pio portava sul corpo i segni della morte e della Passione del Signore Gesù Cristo. Un uomo di una santità immensa, i cui fedeli in queste ore sono stati sconvolti da una terribile notizia.

Atto sacrilego all’ospedale

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, presso l’ospedale San Pio di Benevento alcuni vandali hanno distrutto la statua che rappresentava proprio Padre Pio. Tutto è successo nella cappella del nosocomio. Da quanto è possibile apprendere dalle fonti di informazioni sarebbe stata danneggiata anche una stata della Madonna.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato lo stesso cappellano del nosocomio, che ha subito avvisato la direzione e chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della Polizia di Stato di Benevento. Si stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di rintracciare i responsabili.

“Il rispetto dei luoghi sacri è un elemento primario di civiltà. Ci auguriamo che episodi come questo siano censurati dal buon senso comune e che presto gli autori siano consegnati alla giustizia” – questo il commento a caldo del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che condanna in toto l’episodio. “Non mi aspettavo che potesse succedere qui una cosa del genere è una brutta domenica per me e, penso, anche per i cittadini di Benevento” – questo il commento invece del direttore dell’azienda sanitaria, Mario Ferrante.