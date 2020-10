Padre di Totti muore, era positivo al covid-19

E’ morto oggi Enzo Totti, papà del grande Francesco Totti. Aveva 76 e c’ha lasciati all’ospedale Spallanzani. “Lo sceriffo”, così era soprannominato era positivo al covid-19. Aveva anche altre patologie da diverso tempo, si presume che il covid-19 si sia aggiunto ad altri problemi di salute e purtroppo Enzo non ce l’ha fatta.

Qualche anno fa aveva avuto anche un infarto ma comunque se l’era cavata. Purtroppo questo maledetto virus ha vinto ancora una volta.

Nascono già le polemiche sui giornali che lanciano i titoli clickbait dicendo morto per il covid. Noi ci limitiamo per rispetto alla famiglia Totti a riportare che era positivo. Sempre più in questo periodo ci si chiede se le vittime di covid-19 muoiano per il covid o con il covid. Difficile a dirsi!

Resta soltanto da fare le condoglianze alla famiglia Totti che sta passando un momento davvero molto difficile.