Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle 19:00 di ieri a Ponso, in provincia di Padova. Qui, infatti, un tir ha improvvisamente travolto una minicar a bordo della quale viaggiava una donna di 50 anni originaria di Ospedaletto Euganeo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere della minicar la donna. La minicar si guida anche senza patente.

Quando è stata recuperata la signora era ancora viva, ma purtroppo è deceduta durante il trasporto in ospedale in elicottero. Vista la grave situazione, infatti, che è apparsa sin da subito disperata, l’unità di emergenza urgenza ha optato per l’intervento di un elisoccorso. I medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Sotto shock l’autista del tir che ha travolto la vettura. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Dinamica da chiarire

La dinamica del sinistro resta ancora tutta da chiarire con precisione. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, la minicar condotta dalla donna sarebbe stata tamponata da un’altra auto. Dopo il violento urto la piccola vettura è stata scagliata contro il tir che proveniva dalla corsia opposta.

Il conducente del mezzo pesante non avrebbe fatto in tempo ad evitare l’impatto con la minicar, che è rimasta letteralmente schiacciata dal mezzo pesante. La donna lavorava come operatrice socio-sanitaria nella Fondazione Santa Tecla di Este. Non si conosco le condizioni di salute del conducente dell’altra vettura che avrebbe tamponato quella della 50enne.

L’incidente si è verificato in una zona centrale di Ponso, tra via Granza e via Vittorio Veneto. Nelle prossime ore non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo incidente avvenuto nel padovano. A breve dovrebbero tenersi anche i funerali della vittima. Famigliari, colleghi e amici della donna sono distrutti dal dolore.