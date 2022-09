Ascolta questo articolo

Nella giornata di domenica 18 settembre, mentre si trovava all’Ikea di Padova in compagnia della madre e della sorella, Mariam Zaouak, una ragazza di 27 anni, è scomparsa e, nel giro di un secondo, i familiari non l’hanno più vista. Da quel momento, sono caduti nello sconforto, aggrappandosi a qualsiasi cosa. Hanno sporto denuncia anche ai Carabinieri, i quali hanno vagliato tutte le ipotesi. A distanza di più di 24 ore dalla sua scomparsa, finalmente una bella notizia.

La famiglia era disperata perché non riusciva a capacitarsi di cosa fosse successo alla giovane che non aveva dato nessun segno di malessere e nulla faceva presagire un suo allontanamento o fuga volontaria. Una giovane laureata presso l’Accademia di Belle Arti a Venezia che era in cerca di una occupazione. Finalmente, una bella notizia per la famiglia.

Intorno alla mattinata di oggi 20 settembre, i familiari hanno potuto ricevere la più bella notizia. Mariam sta bene ed è viva. Si hanno davvero pochi indizi al riguardo, ma l’unica cosa certa è che Mariam sta bene ed è stata trovata presso i Giardini dell’Arena. In questo momento si trova nella caserma dei Carabinieri dove dovrà rispondere a delle domande riguardo quanto accaduto.

In base a quanto ha raccontato, sembrerebbe aver passato la notte presso un anfratto del cortile nei pressi dell’Ospedale di Padova. La giovane è in buone condizioni, non presenta nessun malessere o segni di violenza. Secondo il suo racconto e le informazioni che si hanno attualmente, il suo sarebbe stato un allontanamento volontario.

Al momento, le notizie sono ancora frammentarie, ma sicuramente l’interrogatorio presso i Carabinieri aiuterà a capire cosa sia successo alla giovane e come mai abbia deciso di allontanarsi senza lasciare tracce e dare notizie di sé alla famiglia, preoccupata per la sua sorte che sicuramente temeva il peggio.