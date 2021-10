David di 5 anni è stato rapito dal padre, Bogdan Hristache, di nazionalità romena. Martedì mattina la madre stava accompagnando il piccolo all’asilo quando è arrivato un furgone nero, un Mercedes Vito con targa romena, sono scesi in tre ed hanno bloccato la madre; uno era il padre di David che le ha strappato il piccolo dalle mani.

Il bambino urlava disperato, non ha ricordi di suo padre, sono tre anni che non gli è permesso avvicinarsi a lei e al piccolo. Su Bogdan Hristache pende un divieto di avvicinamento al bambino, emesso dal giudice di Bucarest. Il rapimento è durato una frazione di secondo.

La madre del piccolo, la 26enne Alexandra, si è recata immediatamente dai carabinieri a fare denuncia e poi ha pensato di rivolgersi all’emittente locale Tv7 per diffondere subito le prime immagini del bambino, e lo ha fatto anche tramite i social, il suo post ha avuto più di ottomila condivisioni.

I carabinieri hanno diffuso subito la foto del padre e del bambino, che quando è stato rapito indossava dei calzoncini grigi e una felpa a righe. Da diversi giorni una ragazza, quella che ha ripreso il video dell’hotel, controllava i movimenti della madre e del bambino; da sottolineare che non è la prima volta che il padre rapisce il bambino, era già successo tre anni fa quando ancora la mamma ed il bambino non si erano trasferiti in Italia; è successo in Romania, e la madre allora non vide più il bimbo per otto mesi, ma aveva sue notizie tramite le foto che le mandavano i vicini in cui il bambino appariva “magro, sporco, denutrito, in mezzo a escrementi e sporcizia di ogni tipo”.

Bogdan Hristache, il padre rapitore, ha cinque figli oltre a David, l’ultimo è nato a settembre, sembra che l’uomo sia un pericoloso criminale, difatti durante il primo rapimento in cui aveva tenuto con sé il bimbo per 8 mesi si è barricato con il piccolo sul tetto di un palazzo ed ha minacciato di buttarsi giù non appena si è presentata la polizia. Ha dato diverse testimonianze della sua pericolosità: per esempio ha allagato il suo appartamento, ha dato fuoco alla casa ed altri episodi. La madre ha dichiarato: “Sono scappata da lui, dopo tutto quello che aveva fatto il giudice ha dato a me l’affidamento esclusivo e lui ha l’obbligo di non avvicinarsi”.