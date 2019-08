Padova: ragazza esce di casa semi-nuda perchè sonnambula

Domenica mattina, ore 8.00, i più mattinieri tra i cittadini di Padova si sono risvegliati con un fatto che di sicuro non dimenticheranno per un pò.

Una ragazza di 25 anni, studentessa universitaria, residente vicino alla zona di piazza Mazzini, dove è stata ritrovata, soffre di una acuta forma di sonnambulismo, che l’ha portata addirittura a uscire di casa vestita solo con un perizoma.

La giovane ragazza veneta, come se nulla fosse, si è alzata dal suo letto, si è diretta verso l’uscita, ha aperto la porta di casa e, senza rendersene conto, si è avventurata nella fresca mattina veneta.

Dopo aver camminato per qualche minuto sotto gli occhi increduli di passanti e automobilisti, la povera ragazza si è poi svegliata di colpo tra viale Codalunga e Palazzo Maldura e, una volta svegliata dal sonno profondo e resasi conto di quello che era successo, e cioè di aver camminato mezza nuda in mezzo alla gente fino a quel momento, ed essendo pure senza chiavi di casa per poter rientrare nella propria abitazione, ha provato a correre verso la casa del fidanzato, che si trova in via Trieste, dato che era la meta più vicina alla sua attuale posizione, e anche perché aveva una copia delle sue chiavi di casa.

Raggiunta però da una pattuglia della polizia locale che si trovava già sul posto, probabilmente avvisata da alcuni passanti che avevano assisitito sbigottiti alla scena, e dopo aver spiegato con un pizzico di imbarazzo quanto successo, è stata acompagnata fino al comando generale sito in via Gozzi, dove – una volta arrivati – la sfortunata ha potuto coprirsi e avvisare il fidanzato, incredulo della bizzarra avventura avvenuta quel mattino.

Una vicenda sicuramente singolare, che però non ha riscontrato alcuna grave conseguenza, se non quella di aver creato parecchio imbarazzo e “movimento” nella piazza padovana.