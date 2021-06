Padova: preghiere per trovare l’anima gemella alla Basilica di Sant’Antonio

Mentre l’Italia, pian piano, diventa “bianca” e tutto torna alla normalità, ancora c’è qualcuno che soffre di solitudine. Il coprifuoco è stato abolito, i locali possono restare aperti e salvo qualche attenzione ci si può finalmente incontrare. Così a Padova riprende la preghiera “Sant’Antonio casamenteiro“, una santa messa per single che desiderano incontrare l’anima gemella.

Sul sito dei frati della Basilica del Santo di Padova si legge che è questa un’occasione di preghiera a Sant’Antonio – anche con la tradizionale preghiera “Se cerchi i miracoli…” (“Si quaeris miracula”) – “per chiedere, con la grazia della fede, di trovare, oltre le cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l’anima gemella“, un miracolo per la vita.

“Sant’Antonio casamenteiro” è una devozione popolare portoghese. Nella terra natale del Santo di Padova, come pure in America Latina, Antonio è pregato per trovare l’anima gemella e formare una famiglia, per questo lo si invoca così “Sant’Antonio casamenteiro“.

Appuntamento a questa sera

Questa sera, 19 giugno 2021, alle 19.00, per la quarta volta, a Padova, si prega Sant’Antonio con questa intenzione particolare. Padre Oliviero Svanera, rettore della basilica ha spiegato così l’iniziativa: “Come frati abbiamo riflettuto su una situazione che coinvolge sempre più persone che non hanno ancora trovato una propria strada nella vita, che sia affettiva, personale o lavorativa“.

L’evento è dedicato a “persone single” che hanno dai 30 ai 50 anni, e che si trovano in situazione di incertezza nella vita “non hanno una gratificazione o uno sbocco vocazionale adeguato” ha spiegato Svanera, ideatore dell’iniziativa. Queste persone che ancora cercano un senso per la loro vita e per questo soffrono anche silenziosamente trovano nell’iniziativa la possibilità di pregare, riflettere e affidare la loro situazione a Sant’Antonio. L’incontro avverrà nel rispetto della normativa anti covid. Altre informazioni si possono rintracciare sul sito santantonio.org.