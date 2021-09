Sta facendo discutere a Padova la vicenda che interessa il parco del Roncajette, un’area verde che si trova alla periferia della città. Infatti, secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, in particolare Il Mattino di Padova, pare che nell’area in questione non sia difficile assistere a veri e propri rapporti intimi anche in pieno giorno. Nel corso di questi anni, secondo quanto testimoniano anche alcuni residenti, l’area è caduta nel degrado più completo tanto che da molte persone viene definitivo un “posto pericoloso”.

Pare che per avere un approccio intimo con una persona a volte basti anche uno sguardo. Molte persone hanno denunciato tali atti osceni, che a volte avvengono anche in pieno giorno. Alcuni soggetti, infatti, non si curerebbero della possibile presenza di bambini e famiglie. Il parco è molto grande, in quanto conta di 1.700 metri quadri di verde pubblico e sorge nelle vicinanze dell’omonimo canale. Per gli abitanti è il vero polmone verde della città, ma oggi cade in abbandono in molti punti.

Gli atti osceni

Quello degli atti osceni è solo uno dei tanti e gravi problemi che affligge il parco. Come già detto l’area verde cade nel degrado in più punti. Proprio questa condizione di abbandono lo fa diventare “preda” di persone dai facili costumi. Pare che nel parco sia stata segnalato anche lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Su Facebook in questi mesi è nato anche un gruppo Facebook che mira appunto a salvare il parco del Roncajette e quindi riconsegnarlo in una nuova veste alla cittadinanza. Da diverse persone è definito il “Central Park” di Padova, questo vista la sua estensione. Una situazione davvero spiacevole quella che si sta verificando in Veneto.

Nei prossimi giorni non è escluso che si possano conoscere ulteriori dettagli su questa vicenda. Ogni anno tra l’altro sono molti gli episodi di atti osceni all’aperto che si verificano nel nostro Paese, ma spesso si tratta di casi isolati. Quanto accade a Padova invece è ben diverso e c’è bisogno dell’intervento delle autorità.