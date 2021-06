Padova: mamma 47enne muore di tumore, nell’epitaffio l’iban per pagare gli studi della figlia

Sonia Campagnolo è stata strappata all’affetto dei suoi cari a soli 47 anni; la donna di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, ha purtroppo perso la sua battaglia contro il tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo. La sua scelta nell’epitaffio, ultimo gesto di estremo amore nei confronti dell’unica figlia, è diventata virale online.

Sonia ha infatti scelto di far pubblicare l’Iban nell’epitaffio grazie al quale chiunque potrà donare per contribuire agli studi universitari della figlia 21enne Lisa Campagnolo. Un percorso lungo e complicato quello scelto da Lisa, che si vuole laureare in giurisprudenza, e che ora dovrà affrontare il resto della vita senza la madre, unico genitore che abbia mai avuto accanto.

Il legame tra Sonia e Lisa era infatti molto forte anche in virtù del fatto che il padre di Lisa abbandonò la famiglia quando era una bambina molto piccola, e a soli 25 anni la donna si ritrovò a dover crescere da sola la figlia con il solo sostegno dei genitori. “Mio padre ci ha abbandonato quando io avevo un anno e ha collaborato poco alle spese per la mia crescita. Io e mamma ci siamo sempre arrangiate, avevamo solo i nonni che ci davano una mano“, ricorda Lisa.

A fine del 2019 la terribile diagnosi per la madre, la cui prima preoccupazione è subito stata quella della figlia. “Diceva che solo con una laurea così prestigiosa avrei potuto essere una donna autonoma. Ecco perché ora io sono determinata ad andare avanti, nonostante tutto“, conferma Lisa. Mentre la malattia avanzava e raggiungeva anche il fegato, Sonia era consapevole di dover far qualcosa per garantire gli studi della figlia, data anche l’età avanzata dei genitori.

Da qui la scelta di chiedere di versare donazioni sul conto anziché donare fiori. “Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa Campagnolo“, legge l’epitaffio. Sonia, i cui funerali si svolgeranno giovedì 17 giugno, lascia i genitori Rita e Pietro, la sorella Laura ed il cognato Alessandro e due nipoti, Nicole e Daniel.