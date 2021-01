Ci sono storie d’amore che fanno scendere i lacrimoni anche a chi non si ritiene romantico, come quella che sto per raccontarvi, di due anziani coniugi padovani, entrambi contagiati dal Covid poichè, si sa, è quasi impossibile non infettarsi a vicenda, vivendo h24 nella stessa casa. I protagonisti di questa storia sono Antonia Guidolin, 74 anni, ed il suo amato marito Italo Salvadori, che di anni ne ha 72. Il 20 dicembre le condizioni di Antonia, risultata positiva al tampone, si aggravano.

Da un colpo di tosse, un pò di febbre, si passa ad un respiro corto e al saturimetro che scende, tanto che la donna viene portata immediatamente in ambulanza all’ospedale di Cittadella, in provincia di Padova, nel reparto Malattie Infettive, lasciando solo il povero marito. Italo trascorre le festività natalizie in solitudine ma, mentre la sua Antonia, sembra resistere e rivelare, anche in questo caso, come tante altre volte nella vita, la sua forza nella lotta contro il virus, le condizioni di Italo, anche lui contagiato, peggiorano, tanto che il 31 dicembre l’ambulanza ritorna nella loro abitazione per portare l’anziano in Terapia Intensiva, nello stesso nosocomio in cui è ricoverata la moglie, seppur in due reparti differenti.

L’incontro commovente dei due coniugi

Finalmente la bella notizia, ieri, 8 gennaio 2021. Antonia sta meglio ed è sul punto di essere dimessa ma non può andarsene senza accertarsi che Italo stia bene, dato che non lo vede da 18 giorni. E’ per questo che l’anziana chiede a Sabrina, operatrice socio-sanitaria, prima di far ritorno a casa, di incontrare anche solo per pochi istanti suo marito, ricoverato nello stesso ospedale, vicinissimo a lei, eppure così lontano.

I medici acconsentono e la donna, in pigiama, viene fatta sedere su una carrozzina e accompagnata al piano di sopra, dove il suo Italo è ventilato artificialmente, non riuscendo a respirare in autonomia. Antonia gli si avvicina, i due si parlano, dopo lei si china leggermente e scatta il bacio, mascherina su maschera per l’ossigeno. La fotografia di questo momento toccante.,emozionante, di forte tenerezza, diventa virale ed è l’emblema della sofferenza di tante coppie e famiglie ai tempi della pandemia.

Rita Marchi, direttrice dell’Area Semintensiva dell’ospedale di Citadella ha così commentato: “E’ stata una cosa meravigliosa, un incontro che ci ha fatto salire le lacrime agli occhi.Non si aspettavano certo di vedersi. E’ stato un regalo enorme per entrambi. L’uomo è in ventilazione meccanica con maschera oronasale perchè non ha autonomia respiratoria. La moglie lo ha baciato proprio sulla maschera, rincuorandolo e dandogli appuntamento a casa”.