Brutto episodio nella giornata di ieri 26 gennaio ad Abano Terme, in provincia di Padova, dove il personale della squadra amministrativa della Divisione Pas della Polizia e gli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno controllato un albergo situato in città. Durante i controlli sono emerse una serie di irregolarità. La più grave riguarda la mancata osservanza delle norme di sicurezza Covid: infatti le forze dell’ordine hanno trovato il padre del titolare dell’attività alla reception senza mascherina. Dai successivi controlli si è scoperto come quest’ultimo fosse anche positivo al Covid.

Per lui è scattata immediatamente la denuncia penale per epidemia colposa, così come per il titolare dell’attività. L’albergo, secondo quanto stabilito dalla legge, è stato chiuso per cinque giorni. Durante il controllo è emerso come uno degli ospiti non fosse stato registrato alla Questura, per questo è scattata un’altra denuncia per il titolare. Ai clienti, è stato accertato inoltre, non veniva neanche richiesto il Green Pass per l’ingresso nella struttura ricettiva.

Controlli serrati

In questo periodo i controlli delle forze dell’ordine sono molto assidui in tutta Italia. Nei locali viene chiesta sia la certificazione verde vaccinale ai clienti che a chi lavora all’interno dei locali. Dal 20 gennaio il Green Pass serve per poter andare anche dal barbiere o dal parrucchiere. Per questa tipologia di attività basterà quello “base”, che si ottiene con tampone negativo.

Per gli alberghi il Governo ha disposto che bisogna avere il Super Green Pass per poter entrare, per cui per usufruire di questi servizi bisogna essere vaccinati. Nell’albergo controllato ad Abano Terme anche 4 clienti sono stati trovati senza pass vaccinale e per questo per loro è scattata una sanzione amministrativa.

Nei prossimi giorni, e fino alla fine dell’emergenza sanitaria, i controlli delle forze dell’ordine saranno intensificati ancora di più. Le autorità continuano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione anti Covid. Purtroppo sono moltissime ancora le persone che hanno deciso di non sottoporsi alla somministrazione del siero, e sono queste le persone che rischiano di più se contraggono la malattia.