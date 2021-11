La Polizia Ferroviaria di Padova ha sventato nelle scorse ore un tentativo di suicidio. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una donna di 44 anni ha manifestato l’intenzione di togliersi la vita pubblicando un video su Tik Tok. L’allarme è partito dalla Polfer di Castelfranco Veneto (Treviso), che ha allertato i colleghi del capoluogo euganeo. Questi ultimi si sono messi subito in moto per cercare di rintracciare l’aspirante suicida.

Nel video si vedeva la donna uscire da casa e prendere un treno: proprio a bordo del mezzo la donna ha cominciato a riprendere il frame in cui annunciava il suicidio. Monitorando tutti i treni gli agenti sono riusciti a trovarla e ad avvicinarla. Dopo averla avvicinata l’hanno ascoltata, per cui di fatto le hanno salvato la vita. Rimangono ignoti i motivi per cui la donna volesse togliersi la vita. La segnalazione alla Polfer è partita proprio dal web.

L’intervento della Polizia

Gli agenti hanno trovato la donna presso la stazione di Padova. Dopo il salvataggio la 44enne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118: anche lei era fortemente scossa da quanto accaduto. Si tratta di una vicenda delicatissima, e le indagini su questo episodio per questo vanno avanti nel più stretto riserbo.

Purtroppo in Italia ogni anno sono molti i casi di suicidio che si verificano. Suicidi che pare siano aumentato proprio durante il periodo della pandemia di Covid-19, che ha gettato sul lastrico numerose persone, le quali, non sopportando la loro situazione di indigenza, hanno deciso di farla finita.

Non si sa se questo tentativo di suicidio sia stato dettato da tali problemi. La donna è stata salvata, e questa è la cosa più importante. Solo l’8 novembre scorso un uomo ha tentato di uccidersi a Roma: voleva gettarsi nel vuoto dopo essersi legato un cappio al collo. Tempestivo, anche in questo frangente, l’intervento delle forze dell’ordine che hanno evitato il peggio.