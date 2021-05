Ci sono persone ultracentenarie che si mantengono ancora forti e sane e per le quali il tempo sembra non passare mai. Un esempio di questo genere arriva dal Veneto, da Ida Zoccarato, la “nonnina del Veneto”, come è stata battezzata che, nella giornata di lunedì 24 maggio, ha compiuto 112 anni. Una donna indomita che, dopo aver superato l’infarto, è riuscita a battere anche il Covid. Qui vi raccontiamo la sua storia.

Ida Zoccarato è una donna che ha spento 112 candeline e che vive a Ponte di Brenta in provincia di Padova. Una donna che è la più anziana di tutta la regione del Veneto e che ha vissuto i più grandi fatti ed episodi della storia: dalle due guerre mondiali all’influenza spagnola sino al Covid che ha sconfitto. La nonnina è stata contagiata lo scorso anno, ma è riuscita a farcela e ultimamente e si è anche vaccinata.

Gli auguri per questa nonnina arrivano anche dal Presidente della Regione Veneta, ovvero Luca Zaia. Altri auguri sono da parte di Paolo Fortuna, dg dell’Usl 6 Euganea che, sul profilo Facebook, l’ha omaggiata con queste parole: “Nella sua incredibile biografia c’è la storia recente dell’Italia: le guerre mondiali, la vedovanza lunga quasi un secolo da un marito mai tornato dal fronte, il lavoro contadino, i figli cresciuti da sola negli anni della ricostruzione, le generazioni di nipoti e bisnipoti che si aggiungono alla famiglia”.

Una nonnina che, a ottobre, ha preso il virus del Covid per poi riuscire a sconfiggerlo e a maggio ha ricevuto la prima dose di vaccino. Il segreto della sua longevità non si sa, ma secondo il parere del figlio Piero, di 77 anni, non dipende sicuramente dall’alimentazione dal momento che ama pietanze, quali il baccalà, la pancetta, il cotechino con la verza, ma non gradisce la minestrina per cena.

Una donna che ha sempre lavorato la terra, quindi il lavoro duro. Rimasta vedova a 35 anni con due figli ancora da accudire e crescere completamente da sola. Una donna che è ancora lucida, anche se ha qualche problema di udito. Vive con il figlio e la nuora che non hanno nessuna intenzione di metterla in un ricovero, ma vogliono stare accanto a lei e darle ciò che ha sempre dato loro in questi anni.