Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Curtarolo, in provincia di Padova, dove il 37enne Alessandro Paronitti è deceduto a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione. A trovarlo esanime è stata la sua fidanzata, che nel tentativo di chiamarlo al telefono si è accorta che il 37enne non rispondeva, per cui si è recata nella sua abitazione per verificare che fosse tutto a posto. Invece in casa c’era un incendio. Paronitti al suo arrivo era già privo di sensi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre i sanitari del 118 hanno fatto intervenire un elicottero, in modo da trasportare il 37enne nel più vicino ospedale. Qui è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo. I pompieri, giunti da Cittadella, sono intervenuti nell’abitazione attorno alle 9:30. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il malcapitato, ma purtroppo senza successo.

Indagini in corso

L’incendio sarebbe scaturito da un phon lasciato acceso sul divano di casa. Saranno comunque ulteriori accertamenti a stabilire esattamente che cosa sia accaduto. Sul caso sono in corso le relative indagini da parte degli investigatori. Una scena straziante quella che si è trovata davanti agli occhi la fidanzata della vittima.

La fidanzata si è recata a casa del ragazzo, ed è riuscita ad entrare, perchè aveva le chiavi di casa. Soltanto in questo modo è stato possibile scoprire che cosa fosse realmente accaduto al povero Alessandro. Tantissimo il dolore per amici e famigliari, e anche per la sua ragazza, a causa di questa perdita improvvisa.

Alessandro era un bravo ragazzo e conosciuto da molte persone. Faceva il macellaio a Limena. Quando è stato trasportato in ospedale era considerato in pericolo di vita ma non ancora deceduto. Poco dopo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. La comunità di Curtarolo adess è in lutto.