Padova: il negozio fisico che danza sui social

Il ‘negozio che balla‘ si trova a Padova, in Galleria Borromeo ed è chiamato così perchè la titolare presenta i vestiti sui social con videoclip danzanti. A parlarne sul Mattino di Padova nel programma ‘Buongiorno mattino’ è Leandro Barsotti.

Una breve intervista a Federica Morato, titolare del negozio di abbigliamento Mo.fe’ boutique, racconta come la donna si fa pubblicità e gestisce il suo rapporto con i clienti.

Dal ballo sui social al negozio reale

Seguita sui più noti social, Federica Morato, si esibisce con brevi e simpatici video danzanti, presentando in questo modo gli abiti in vendita nel suo negozio di abbigliamento.

Il negozio si trova in Galleria Borromeo, nel Passaggio Corner Piscopia Elena Lucrezia, al civico12. Negli anni ’90, racconta Leandro Barsotti, questa zona era un grande centro della moda, a Padova. Ora sta tornano alla luce grazie proprio a Federica Morato, alla sua abilità di modella e venditrice.

Federica ci tiene a precisare che i suoi vestiti sono tutti Made in Italy, nel tessuto e nella lavorazione. Hanno dunque il sapore di casa, così come vuole essere il suo rapporto con le clienti. I suoi balletti del tutto personali e in qualche momento comici mettono allegria alle clienti che la seguono sui social. Le stesse con cui organizza colazioni e aperitivi per vivere insieme momenti di tranquillità.

Il profilo di Federica su Instagram richiama il nome del negozio mofeboutique, così pure quello su Facebook, Mo.fe’ boutique. Qui le clienti la vedono ballare e prendono spunto dalle sue storie sugli acquisti da fare.

Federica Morato vanta anche il primato di essere la commerciante più tatuata di Padova. Tra le sue storie questa è quella più lontana nel tempo, ora di moda. Tra tutti i disegni fissati nel suo corpo, il tatuaggio che le piace di più è la geisha, forse per la sua pacata compostezza.