Padova, giovani pronti a una nuova sfida: #maskchallenge

I giovani di Padova, studenti e residenti, nei prossimi giorni, dal 9 al 22 novembre 2020, sono chiamati a impegnarsi in prima persona nella campagna #maskchallenge, condividendo sui social una loro storia che sensibilizzi i coetanei e tutti i cittadini al rispetto delle norme anticovid.

A proporre la campagna #maskchallenge è stata la Consulta provinciale degli studenti di Padova, coordinata dall’ufficio Progetto Giovani con il pieno appoggio del Comune che ha voluto amplificare la portata del messaggio “mettendo a disposizione i canali digitali dell’ufficio delle politiche giovanili e di Palazzo Moroni“

Le parole del Sindaco, Sergio Giordari, dicono quanto condivide, insieme alla Giunta comunale, i valori della campagna “Sono profondamente convinto che i giovani siano il motore del cambiamento” grazie alla loro creatività e utilizzo di diversi linguaggi possono “diffondere un messaggio di positività e di ottimismo in queste settimane difficili“.

I particolari della campagna #maskchallenge

Protagonisti della campagna saranno i giovani della città chiamati a farsi portatori di un messaggio capace di influenzare i coetanei e tutti i cittadini, su quanto siano importanti anche i più semplici accorgimenti per proteggersi dal virus in questo tempo di emergenza, promuovendo “attraverso i social network, il rispetto delle disposizioni sanitarie” già note come l’uso costante della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la distanza di sicurezza con tutti.

Partecipare è molto semplice e alla portata di un cick: si tratta di condividere sui social – Instagram, Facebook, TikTok e Twitter – una storia, un post (foto o messaggio), un tiktok inserendo l’hashtag #maskchallenge.

Possono partecipare all’iniziativa gli studenti che vivono o studiano a Padova, di età compresa tra 16 e 25 anni, divisi in due categorie under e over, con un profilo personale su uno o più social network.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Padova, oltre che con la piena approvazione, anche regalando 2000 pass mensili per l’utilizzo della bike sharing di Movi by Mobike.