Padova, don Marino e la legittima difesa: "Caro ladro, io mi difendo"

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Penso che la tristezza e la rabbia che un furto lascia nel cuore siano davvero grandi. Ci si sente sfoderati, senza protezione e "toccati" nelle cose personali, fosse anche solo per l'apertura di una porta o di una finestra; non per questo impugnerei il fucile. Porgi l'altra guancia, secondo me, ha più il sapore del "non fare anche tu così", non rubare, non violentare; non comportarti allo stesso modo significa resisti alla tentazione di rispondere con la stessa moneta.