Non hanno trattenuto i bollori estivi, e per questo due giovani hanno deciso di dare sfogo alla loro passione sotto i lampioni, in pieno centro abitato. Tutto è successo ieri sera a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Le immagini che circolano in queste ore sui social e su alcuni quotidiani locali non lasciano spazio a dubbi: i due hanno avuto un rapporto intimo presso un’area privata, adibita però a parcheggio pubblico situata presso via Peci. Sotto la luce dei lampioni, i due si sono stesi per terra, cominciando a scambiarsi bollenti effusioni.

Effusioni che non sono passate inosservate alla gente del posto e ai numerosi passanti, che hanno ripreso la scena con i loro telefonini. Sicuramente il posto non era proprio appartato, ma evidentemente i due non sono riusciti a trattenersi. La notizia è stata lanciata dal capogruppo della Lega, Andrea Recaldin, che si dice indignato per quanto avvenuto. Anche alcuni passanti non hanno gradito per niente la scena, anche se altri giovani e giovanissimi presenti hanno lanciato urla e schiamazzi.

Un episodio che fa discutere

Ogni anno sono molte le persone che vengono immortalate mentre si scambiano effusioni a dir poco bollenti all’aperto, che sia in spiaggia o in natura. Ma quello accaduto a Piove di Sacco ha lasciato di stucco davvero tutti, questo perché il fatto è avvenuto alla presenza di numerose persone e per giunta nel centro del paese.

Al momento non è chiaro se la coppia focosa sia stata identificata dalle forze dell’ordine. Avere questi attteggiamenti in pubblico può infatti costare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, reato che, pur se depenalizzato, porta incontro a salatissime sanzioni i trasgressori. Le immagini riprese sono diventare virali, come spesso succede in questi casi.

Una situazione di degrado che Recaldin adesso ha riassunto in un’interrogazione sottoscritta da tutte le minoranze. C’è bisogno infatti di fare chiarezza su quanto avvenuto, facendo in modo che cose del genere non si ripetano mai più. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli sull’accaduto.