Una macabra scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri ad Abano Terme, in provincia di Padova, dove un 37enne, Marco Bernardini, è stato trovato senza vita nella piscina di un hotel ormai in disuso. Il dramma si è verificato all’hotel Firenze. A scoprire il cadavere è stato il custode dell’albergo durante un consueto giro di controllo della struttura. La vittima viveva nella stessa località termale, molto nota in tutta Italia. Pare che dalla serata precedente la famiglia non avesse sue notizie. Nella mattinata di lunedì i famigliari hanno presentato denuncia di scomparsa e ai carabinieri di Selvazzano e sono partite le ricerche.

Dopo poche ore i militari hanno trovato il 37enne senza vita proprio nella piscina dell’albergo. Al momento nessuna ipotesi resta esclusa, anche se pare probabile che si sia trattato di un incidente. L’uomo, infatti, potrebbe essere caduto nello specchio d’acqua dopo i festeggiamenti per celebrare la vittoria dell’Italia agli europei di calcio. Non si sarebbe accorto della vasca e sarebbe caduto dentro. Il corpo non presenta lesioni, per cui si esclude la morte violenta. L’altra pista che stanno battendo gli inquirenti è quella del suicidio, dettato da un momento di sconforto. I carabinieri, comunque, cercheranno anche di ricostruire gli ultimi giorni di vita del 37enne.

Sarà eseguita l’autopsia

Al momento l’autorità giudiziaria ha stabilito che sul corpo del 37enne dovrà essere effettuata una autopsia. Solo dopo questo esame potranno conoscesi ulteriori dettagli sul decesso della vittima. Bernardini viveva tra l’altro a poca distanza dall’albergo in cui è stato trovato cadavere. Al momento della scoperta nella piscina c’era poca acqua.

Si deve capire anche per quanto tempo l’uomo sia rimasto in acqua. Questi sono tutti dettagli che saranno sicuramente chiariti nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. La notizia del ritrovamento dell’uomo ha destato sconcerto in tutta Abano Terme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Sul caso si attendono quindi ulteriori riscontri da parte di chi indaga. Famigliari e amici adesso sono sprofondati nel dolore. Da subito comunque gli inquirenti hanno scartato l’ipotesi della morte violenta. Il 37enne era conosciuto in zona e nessuno si sarebbe aspettato una tragedia del genere.