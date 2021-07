Un piccolo bambino di 10 anni è risultato positivo alla variante “Delta” del coronavirus Sars-CoV-2. Si tratta della mutazione scoperta negli scorsi mesi in India, e che nel Paese asiatico ha provocato una vera e propria ecatombe. Il piccolo vive a Padova insieme al papà, alla madre e ad una sorellina più piccola. Bisogna precisare, questo per dovere di cronaca, che le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, in quanto attualmente il bimbo sta meglio e si trova in isolamente nella sua stanza, a casa.

A raccontare quello che è successo è stata proprio sua madre al Corriere della Sera. Attualmente il bambino ha i gusti alterati. In pratica quando mangia qualcosa sente i sapori, ma questi risultano essere completamente diversi dal cibo ingerito. “L’albicocca sa di limone mentre il cetriolo sa di farina, evidentemente questo virus ha modificato le sue percezioni”– così ha raccontato la madre ai cronisti del Corriere. La donna ha poi spiegato quanto accaduto.

Il contagio al rugby camp

La madre del piccolo ha spiegato che il bimbo era partito la domenica precedente per un rugby camp a Isola Verde, una frazione di Chioggia. Tutto sembrava andare per il meglio, anche perchè al piccolo piace molto fare sport e giocare a rugby insieme agli amici. Il mercoledì successivo, poi, i responsabili della struttura hanno chiamato d’urgenza la madre, dicendo di venire a prelevare suo figlio.

Infatti l’infante era risultato positivo al Sars-CoV-2. Inizialmente aveva la febbre a 39. Il tampone rapido effettuato subito dopo aver avverito i primi sintomi risultò positivo, poi anche il molecolare. A quel punto la figlia piccola della signora e il marito si sono messi in quarantena, mentre la madre è andata a prendere il bambino.

Da venerdì scorso la famiglia si trova completamente isolata. La madre però è fiduciosa che tutto passerà presto. Ogni tanto la febbre del bimbo sale, ma poi con la tachipirina abbassa subito. Lunedì scorso la ULSS ha chiamato la famiglia, spiegando che il figlio è positivo alla variante “Delta”. Le autorità sanitarie stanno tenendo sotto controllo lo stato di salute del bimbo. “Altri bambini sono risultati positivi, e anche una mamma che aveva fatto il ciclo completo del vaccino. Lei non si è ammalata ma evidentemente è così che funziona ora, forse anche i vaccinati possono portare in giro il virus ma non sviluppano la malattia, altrimenti non mi spiego come mio figlio si sia contagiato in un ambiente protetto” – con queste parole la madre del bimbo ha concluso la sua intervista.