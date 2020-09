Padova: bimba di diciotto mesi travolta dall’auto del nonno in retromarcia

Una tragedia enorme ha sconvolto una famiglia, i vicini e il comune padovano di Ponso, nella mattinata di oggi, 13 settembre. Intorno alle 10:00, una bambina di appena 18 mesi di vita è stata investita dall’auto del nonno che si stava muovendo in retromarcia, ed è morta sul colpo.

In via S. Lucia, nel piccolo comune della Bassa padovana dove vive la famiglia di stranieri, sono giunti, immediatamente, i carabinieri del Radiomobile avvertiti del drammatico incidente per chiarirne le dinamiche. Insieme a loro il servizio sanitario e l’elisoccorso.

Ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la piccola Safiyya, questo il nome della bambina, stava giocando nel cortile di casa ed è sfuggita dal controllo dei genitori “quando il nonno, che non si era accorto della presenza della nipotina, l’ha travolta effettuando una manovra con la sua autovettura”, probabilmente rappresentata da una retromarcia, secondo quanto si legge in rainews.it.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, i sanitari del servizio di emergenza 118 e l’elisoccorso, ma nonostante la prontezza dell’intervento per la piccola non c’è stato nulla da fare. La bimba era già morta ed hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La mamma di Safiyya, subito dopo la tragedia, ha avuto un malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove è stata ricoverata.

I genitori della bambina, l’unica loro figlia, sono una coppia di marocchini trentenni, che da tempo vive in Italia, ben integrata nel territorio. Il nonno della bambina “è un 55enne originario del Marocco, è stato subito denunciato dai carabinieri per omicidio colposo”. L’auto, una Volkswagen Passat, che accidentalmente ha colpito a morte la piccola, è stata posta sotto sequestro. Nelle prossime ore i carabinieri analizzeranno ogni particolare per ricostruire con esattezza i fatti, e soltanto dopo si potrà procedere con il processo del nonno.