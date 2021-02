Sedici mesi e l’incontenibile voglia di muoversi, di correre di esplorare hanno convinto una bambina ad arrampicarsi sulla ringhiera delle scale. La mamma era di spalle, stava chiudendo la porta di casa per scendere insieme, quando la piccola è caduta, precipitata da oltre 4 metri. La distrazione di qualche attimo si è rivelata essere molto grave.

Il fatto è successo in via Perosi, nell’ampio quartiere dell’Arcella, a Padova, ieri, martedì 2 febbraio, verso le 9.30. La bambina, un anno e quattro mesi, si trovava nel pianerottolo, dove vive con i suoi genitori. Da lì, arrampicandosi sulla ringhiera è precipitata al secondo piano.

Chiamati i sanitari del Suem 118 e i Carabinieri della compagnia di Padova, i soccorsi sono immediatamente giunti sul posto e sono prontamente intervenuti. La piccola è stata subito intubata, respirava ma non era cosciente. Intanto l’ambulanza si è avviata verso l’ospedale di Pediatria a Padova dove ora si trova ricoverata.

La speranza che la piccola possa farcela accompagna il cuore e il pensiero di tutti, anche dei medici che la stanno tenendo sotto osservazione, senza dimenticare però che le condizioni della piccola sono piuttosto critiche. Passate le 24 ore, si potrà capire meglio come la piccola ha reagito al colpo.

La dinamica dell’incidente

Secondo la dinamica ricostruita dai carabinieri la mamma, di origine cinese da diversi anni in Italia, stava uscendo con la piccola per andare a fare la spesa. La donna non si sarebbe accorta che, mentre chiudeva la porta di casa a chiave, la figlia “è salita sulla ringhiera, scivolando nella tromba delle scale e restando esanime a terra” si legge in corrieredelveneto.corriereit. Insieme ai titolari di un negozio di condizionatori che si trova al primo piano la donna ha dato l’allarme chiamando i soccorsi. Nel corpo della piccola non c’era alcuna ferita e “all’interno dell’edificio non sono state trovate tracce di sangue” si legge sempre nel Corriere on line.