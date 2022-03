Una assurda tragedia si è verificata questo pomeriggio intorno alle ore 15:30 a Padova, precisamente in via del Plebiscito, dove un’auto ha travolto sulle strisce pedonali una mamma che stava trasportando il suo bambino in carrozzina. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, l’uomo alla guida della vettura era un cittadino straniero, che al momento dell’impatto pare non stesse guidando a tutta velocità. Ancora da chiarire per bene la dinamica del sinistro.

L’auto aveva sorpassato un’altra vettura che si era fermata per far passare la donna sulle strisce pedonali, e a quel punto il conducente si è trovato davanti la donna e la carrozzina in cui c’era il bimbo. L’automobilista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Ad avere la peggio purtroppo è stato il bambino, che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate durante l’impatto. L’auto ha trascinato la carrozzina per diversi metri. Sotto shock la madre.

Sgomenta la città

Il cittadino alla guida della vettura che ha travolto il bimbo era un marocchino di 46 anni, le cui generalità non sono state rese note per motivi di privacy. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare il piccolo, che sarebbe morto sul colpo.

Anche la donna e il bimbo erano di origini straniere, e in quel momento la donna si stava recando a prendere un altro figlio dalla scuola materna. Alla vista della scena la mamma del bambino si è sentita male a causa dello shock vissuto, e attualmente si trova ricoverata in ospedale dove è tenuta in osservazione.

La signora abitava poco lontano. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto questo pomeriggio a Padova. Saranno le autorità a fare chiarezza sull’episodio e quindi a stabilire eventuali responsabilità, il conducente della vettura sarà sicuramente sottoposto agli esami tossicologi di rito per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcol prima di mettersi alla guida.