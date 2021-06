I carabinieri di Campodarsego, in provincia di Padova, hanno denunciato un 44enne di Galliera Veneta per il reato di diffamazione aggravata e diffusione di immagini sessualmente esplicite. Nella fattispecie, il soggetto, di cui non sono state diffuse le generalità, ha tappezzato la cittadina di Campodarsego con manifesti che ritraevano la sua ex fidanzata in atteggiamenti intimi. Si tratta dell’ennesimo episodio di revenge-porn che accade nel nostro Paese.

L’uomo ha diffamato la donna ingiurandola sui manifesti anche con epiteti a dir poco sconci: le dave della prostituta e aveva anche fornito il suo numero di telefono. Denunciato, l’uomo è stato raggiunto in breve tempo dai militari dell’Arma, che lo hanno identificato e condotto in caserma per le formalità di rito. Contestualmente alla denuncia, in casa sua è stata effettuata una perquisizione, che ha portato al rinvenimento di altro materale pornografico che ritraeva la ex ragazza.

Lei aveva deciso di interrompere la relazione

Sarebbe stata la stessa donna, ascoltata dagli inquirenti, ad aver voluto che la storia tra loro due finisse. Per tutta risposta lui, dal dicembre 2020 al febbraio 2021, ha inviato numerose lettere alla donna chiedendo di tornare insieme a lui. Ma per la ex fidanzata la storia era ormai finita. Così lui ha pensato di vendicarsi in questa maniera.

I manifesti sono stati anche notati dalla gente del posto. L’episodio ha destato sgomento in tutta la cittadina di Campodarsego. Grave il danno di immagine nei confronti della donna, che ha voluto quindi procedere nei confronti del suo aguzzino. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo episodio.

Episodio che ricorda da vicino quanto successo in provincia di Salerno, dove un 17enne ha affisso dei manifesti simili in un paese della provincia, che ritraevano la sua ex ragazza di 13 anni in atteggiamenti intimi. Il giovane, portato in una comunità, avrebbe agito così per umiliare e svergognare l’ex fidanzata tredicenne che lo aveva lasciato. Anche questo un episodio che lascia senza parole.